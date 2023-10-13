Дрон атаковал химзавод под российским Брянском. Фото: ОПУ

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Ракурс

Хімічний завод у Брянській області рф був атакований нібито українськи дроном.

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Близько 2.00 13 жовтня безпілотник авіаційного типу атакував завод імені 50-річчя СРСР. Росіяни намагалися збити БПЛА з курсу засобами радіоелектронної боротьби, але він все-одно влучив на дах одного із цехів та вибухнув. Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

Місцева влада запевняє, що традиційно «ніхто не постраждав». Щобільше, диктатура взагалі не згадує про якісь руйнування на території підприємства.

Спершу російські пабліки заявили про атаку на завод, але згодом назвали цей інцидент «спробою атаки на завод».

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району Брянської області рф. Тоді росіяни хвалькувато заявляли про «знищення усіх БПЛА» та нібито відсутність руйнувань.