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Ракурс
В росії заявили про атаку дронів ЗСУ на Брянську область

В росії заявили про атаку дронів ЗСУ на Брянську область

11 жов 2023, 09:20
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У ніч на 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району Брянської області росії.


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Про це у Телеграм сьогодні повідомив губернатор Брянської області рф Олександр Богомаз.

Зробили спробу атакувати об'єкти на території Суразького району за допомогою БПЛА. Два безпілотних літальних апарати літакового типу знищено силами ППО міністерства оборони рф, — йдеться у повідомленні російського чиновника.

Богомаз наголосив, «що внаслідок атаки постраждалих і руйнувань немає".

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня безпілотник атакував військову частину у Брянській області рф.

Джерело: Ракурс


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