Минобороны Украины испытывает женские бронежилеты с изогнутой пластиной

https://racurs.ua/n188263-minoborony-ukrainy-ispytyvaet-jenskie-bronejilety-s-izognutoy-plastinoy-foto.html

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Міноборони України випробовує дві моделі жіночих бронежилетів з вигнутою пластиною.

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Їх випробовують під час навчань, наближених до бойових. У відомстві кажуть, що нова розробка враховує особливості будови тіла і побажання військовослужбовиць.

На фото на бічних сторонах бронежилета добре видно демпферні вставки — елементи, яких немає в чоловічих моделях. Вони щільно прилягають до тіла й виконують функцію захисту.

Після польового дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування. За їхніми результатами Міноборони затвердить зразки-еталони, їх приймуть на озброєння і замовлять.