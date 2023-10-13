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Міноборони України випробовує жіночі бронежилети з вигнутою пластиною

Міноборони України випробовує жіночі бронежилети з вигнутою пластиною (ФОТО)

13 жов 2023, 19:15
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Міноборони України випробовує дві моделі жіночих бронежилетів з вигнутою пластиною.


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Їх випробовують під час навчань, наближених до бойових. У відомстві кажуть, що нова розробка враховує особливості будови тіла і побажання військовослужбовиць.

На фото на бічних сторонах бронежилета добре видно демпферні вставки — елементи, яких немає в чоловічих моделях. Вони щільно прилягають до тіла й виконують функцію захисту.

Після польового дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування. За їхніми результатами Міноборони затвердить зразки-еталони, їх приймуть на озброєння і замовлять.

Джерело: Ракурс


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