Міноборони України випробовує жіночі бронежилети з вигнутою пластиною

https://racurs.ua/ua/n188263-minoborony-ukrayiny-vyprobovuie-jinochi-bronejylety-z-vygnutou-plastynou-foto.html

Ракурс

Міноборони України випробовує дві моделі жіночих бронежилетів з вигнутою пластиною.

.

Їх випробовують під час навчань, наближених до бойових. У відомстві кажуть, що нова розробка враховує особливості будови тіла і побажання військовослужбовиць.

На фото на бічних сторонах бронежилета добре видно демпферні вставки — елементи, яких немає в чоловічих моделях. Вони щільно прилягають до тіла й виконують функцію захисту.

Після польового дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування. За їхніми результатами Міноборони затвердить зразки-еталони, їх приймуть на озброєння і замовлять.