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Міноборони України випробовує жіночі бронежилети з вигнутою пластиною
Міноборони України випробовує жіночі бронежилети з вигнутою пластиною (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188263-minoborony-ukrayiny-vyprobovuie-jinochi-bronejylety-z-vygnutou-plastynou-foto.htmlРакурс
Міноборони України випробовує дві моделі жіночих бронежилетів з вигнутою пластиною.
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Їх випробовують під час навчань, наближених до бойових. У відомстві кажуть, що нова розробка враховує особливості будови тіла і побажання військовослужбовиць.
На фото на бічних сторонах бронежилета добре видно демпферні вставки — елементи, яких немає в чоловічих моделях. Вони щільно прилягають до тіла й виконують функцію захисту.
Після польового дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування. За їхніми результатами Міноборони затвердить зразки-еталони, їх приймуть на озброєння і замовлять.
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