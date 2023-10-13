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Российский танк уничтожили ударом Javelin – работа спецназовцев Нацгвардии «Омега»
Российский танк уничтожили ударом Javelin — работа спецназовцев Нацгвардии «Омега» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188271-rossiyskiy-tank-unichtojili-udarom-javelin-rabota-specnazovcev-nacgvardii-omega-video.htmlРакурс
Спецзагін «Омега» Національної гвардії України знищив російський танк влучним ударом із Javelin.
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Тривають бої за Авдіївку. Військові рф намагаються взяти місто у півкільце, але ЗСУ відбивають атаки. На відео МВС кадри знищення російського танка із протитанкового комплексу Javelin.
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