Российский танк уничтожили ударом Javelin – работа спецназовцев Нацгвардии «Омега»

https://racurs.ua/n188271-rossiyskiy-tank-unichtojili-udarom-javelin-rabota-specnazovcev-nacgvardii-omega-video.html

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Спецзагін «Омега» Національної гвардії України знищив російський танк влучним ударом із Javelin.

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Тривають бої за Авдіївку. Військові рф намагаються взяти місто у півкільце, але ЗСУ відбивають атаки. На відео МВС кадри знищення російського танка із протитанкового комплексу Javelin.