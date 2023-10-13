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Ракурс
Робота спецпризначенців Нацгвардії «Омега»

Російський танк знищили ударом із Javelin — робота спецпризначенців Нацгвардії «Омега» (ВІДЕО)

13 жов 2023, 22:48
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Спецзагін «Омега» Національної гвардії України знищив російський танк влучним ударом із Javelin.


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Тривають бої за Авдіївку. Військові рф намагаються взяти місто у півкільце, але ЗСУ відбивають атаки. На відео МВС кадри знищення російського танка із протитанкового комплексу Javelin.

Джерело: Ракурс


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