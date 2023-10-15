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Рашисты активно обстреливали Херсон 15 октября, фото: «Украинская правда»

В Херсоне поставки воды и электричества возобновлены почти во всем городе — Зеленский

15 окт 2023, 21:50
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На Херсонщині на Донеччині сьогодні, 15 жовтня, весь день активно працюють енергетики та рятувальники, ліквідовуючи наслідки російських ударів по енергооб'єктах.


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Зокрема, у Херсоні відновлене постачання електрики й майже в усьому місті відновлене водопостачання, крім десяти будинків у Таврійському мікрорайоні, де ремонтні роботи мають завершитися завтра в першій половині дня. Про це у своєму вечірньому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше — по об'єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна максимально можливо в наявних умовах посилить протиповітряну оборону.

Ми домовляємося з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувались, — наголосив Зеленський.

Але, крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів зв’язку. Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну, — додав він.

Источник: Ракурс


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