Рашисты активно обстреливали Херсон 15 октября, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n188333-v-hersone-postavki-vody-i-elektrichestva-vozobnovleny-pochti-vo-vsem-gorode-zelenskiy.html

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На Херсонщині на Донеччині сьогодні, 15 жовтня, весь день активно працюють енергетики та рятувальники, ліквідовуючи наслідки російських ударів по енергооб'єктах.

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Зокрема, у Херсоні відновлене постачання електрики й майже в усьому місті відновлене водопостачання, крім десяти будинків у Таврійському мікрорайоні, де ремонтні роботи мають завершитися завтра в першій половині дня. Про це у своєму вечірньому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше — по об'єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна максимально можливо в наявних умовах посилить протиповітряну оборону.

Ми домовляємося з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувались, — наголосив Зеленський.