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Британская разведка — о том, как ЧВК «Редут» заменила «Вагнер»
Бандиты из российского «Редута» вербуют наемников группы «Вагнер»https://racurs.ua/n188355-bandity-iz-rossiyskogo-reduta-verbuut-naemnikov-gruppy-vagner.htmlРакурс
Приватна військова компанія «Редут» вербує найманців, у тому числі колишніх співробітників групи «Вагнер», під виглядом добровольців.
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Про це в огляді за 16 жовтня пише британська військова розвідка.
За її даними, контролює та фінансує діяльність угруповання Головне розвідувальне управління Генштабу росії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 16 October 2023.— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) October 16, 2023
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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/MIIFxg5O1D
З початку вторгнення «Редут» брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. Компанія, швидше за все, налічує понад 7 тис. людей.
Наразі «Редут» — одна з багатьох ПВК і добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони росії для поповнення російських регулярних сил.
Цілком можливо, що практика набору особового складу через «добровольчі» підрозділи сприяла тому, що росія змогла обійтися без нових хвиль мобілізації, непопулярної у населення, йдеться у британському зведенні.
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