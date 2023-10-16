Британська розвідка про те, як ПВК «Редут» замінила «Вагнер»

https://racurs.ua/ua/n188355-bandyty-z-rosiyskogo-redutu-verbuut-naymanciv-grupy-vagner.html

Ракурс

Приватна військова компанія «Редут» вербує найманців, у тому числі колишніх співробітників групи «Вагнер», під виглядом добровольців.

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Про це в огляді за 16 жовтня пише британська військова розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 16 October 2023.



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/MIIFxg5O1D — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) October 16, 2023

За її даними, контролює та фінансує діяльність угруповання Головне розвідувальне управління Генштабу росії.

З початку вторгнення «Редут» брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. Компанія, швидше за все, налічує понад 7 тис. людей.

Наразі «Редут» — одна з багатьох ПВК і добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони росії для поповнення російських регулярних сил.

Цілком можливо, що практика набору особового складу через «добровольчі» підрозділи сприяла тому, що росія змогла обійтися без нових хвиль мобілізації, непопулярної у населення, йдеться у британському зведенні.