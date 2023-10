Британська розвідка про те, як ПВК «Редут» замінила «Вагнер»

Приватна військова компанія «Редут» вербує найманців, у тому числі колишніх співробітників групи «Вагнер», під виглядом добровольців.

Про це в огляді за 16 жовтня пише британська військова розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 16 October 2023.



