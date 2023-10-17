Враг обстрелял общежитие колледжа в Славянске. Фото:

https://racurs.ua/n188377-vrag-obstrelyal-obschejitie-kolledja-v-slavyanske-video.html

Ракурс

Російські війська обстріляли центр Слов’янська Донецької області.

.

Ворог вдарив по місту у ніч проти вівторка, 17 жовтня. У центрі міста на вулиці Свободи були зафіксовані два «прильоти». Було влучання у гуртожиток аграрного коледжу. На щастя обійшлося без жертв. Про це голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook.

Також чиновник оприлюднив відео зруйнованої будівлі. На кадрах видно, що частина будівлі зазнала сильних пошкоджень.

Нагадаємо, днями російська окупаційна армія завдала ударів по селі Золота Балка Херсонської області. Загалом було зафіксовано близько 28 «прильотів» — пошкоджень зазнали будинки, господарські споруди та дитячий садок.