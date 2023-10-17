ВСУ добились частичного успеха в районе Вербового. Фото: Генштаб

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Контрнаступ Збройних сил України продовжує наступальні дії та операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

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Українські військові, зокрема, досягли часткового успіху західніше Вербового Запорізької області. Крім того, на Запорізькому напрямку захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового. На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують штурмові дії південніше й закріплюються на досягнутих рубежах. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов 17 жовтня заявив в ефірі телемарафону.

А в районі Андріївки Бахмутського напрямку підрозділи Сил оборони відбили три атаки росіян.

Тим часом загарбники все ще намагаються оточити Авдіївку, а упродовж 16 жовтня було відбито понад 10 атак противника. А в Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські захисники відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки та п’ять атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

Спекотно й на Куп’янському напрямку, де ЗСУ відбили 15 атак росіян у районі Сеньківки та Іванівки Харківської області, а ще п’ять атак — у районі Стельмахівки та Надії Луганської області.

Нагадаємо, російські окупанти все ще намагаються захопити Авдіївку, проте ресурсів для цього у них стає все менше. Також дещо знизилася інтенсивність обстрілів, проте ворог все одно продовжує завдавати ударів по місту за допомогою різних видів озброєння.