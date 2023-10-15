В Авдіївці градус напруги дещо спадає, ворог видихається — голова ВЦАhttps://racurs.ua/ua/n188332-v-avdiyivci-gradus-naprugy-descho-spadaie-vorog-vydyhaietsya-golova-vca.htmlРакурс
Триває уже шоста доба особливо інтенсивних боїв за Авдіївку на Донеччині. Загарбники ще намагаються захопити цей населений пункт, проте ресурсів для цього у них стає все менше.
Про це в ефірі національного телемарафону сьогодні, 15 жовтня, розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє «24 канал».
Чесно кажучи, зі вчора (14 жовтня — ред.) градус спадає. Не набагато, не дуже суттєво, але відчутно, що вони вже видихаються. На мій погляд, на відсотків 15% у них менше штурмових дій, — зазначив Барабаш.
Також він повідомив, що дещо знизилася інтенсивність обстрілів, проте ворог все одно продовжує завдавати ударів по місту за допомогою різних видів озброєння:
- лише за минулу добу було зафіксовано 18 обстрілів;
- проте кілька днів тому окупанти завдали ударів по Авдіївській громаді аж 31 раз.
Використовують усе: стволку, гради, міномети, керовані авіабомби. На одному уламку було маркування за серпень 2023 року, — зазначив він.
Джерело: «24 канал»