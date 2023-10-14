Російські окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області.

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Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області. Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська, і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива, — повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Українського радіо.

За його словами, росіяни Авдіївку «просто стирають».

На його думку, Авдіївки стратегічно важлива тому, що вона, по-перше, дуже близько до Донецька.

Між крайніми вулицями Авдіївки та Донецька трохи більш як 6 км. І найголовніше те, що це стратегічна висота. Вся Авдіївка і більшість територій навколо — це панівні висоти та саме тому для нас це важливо. Чому для них це важливо? По-перше, вони хочуть захопити ці висоти. Не дати можливості нам контролювати дуже серйозну ділянку фронту біля Донецька. Це понад 50 км лінії фронту. Це дуже багато. Тим більше це лінія фронту, яка наближена до Донецька. По-друге, це все-таки трохи відвернути увагу і не дати можливості перекинути наші сили на інші напрямки. Бо дійсно, в них є проблеми і на Бахмутському напрямку, і на Запорізькому. Таким чином, вони намагаються трохи «скувати» наші сили саме на Авдіївському напрямку, — розповів Барабаш.

Ще одна важлива для них річ — росіяни чекали головного удару нашого контрнаступу саме на Донецьк.

Дуже багато було такої інформації в їхніх телеграм-каналах. І вони зараз це так подають, що буцімто вони попередили ймовірний основний удар контрнаступу саме на столицю «недореспубліки», що вони почали першими ці наступальні дії. Ну і, напевно, одне з найголовніших для них — їм була потрібна бодай якась «перемога». Бо останнім часом з цим у них якось не дуже. І саме для цього була вибрана Авдіївка, яка з 2014-го року поруч, втім незламна, яку вони не можуть взяти, що тільки вони не робили за ці всі роки.

Барабаш повідомив, що рф поставила чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області — тепер це 31 грудня.

Армія рф розуміє: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська, і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива.