Способность оккупантов захватить Авдеевку оценила британская разведка. Фото:

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Ракурс

Армія російської федерації проводить широкомасштабний наступ на Авдіївку.

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Загалом рф розпочала скоординований наступ у кількох напрямках на сході України. У Донецькій області ворожі війська проводять загальновійськовий наступ на Авдіївку, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. Це добре захищене місто є серйозною перешкодою для окупантів, які мріють взяти контроль над усією Донецькою областю. Про це Міністерство оборони Великої Британії 17 жовтня повідомило у Twitter.

Британці вважають, що росіяни за допомогою кількох бронетанкових батальйонів спробують оточити Авдіївку. Розвідка наголошує, що це може бути найзначніша наступальна операція, яку рф здійснила щонайменше з січня 2023 року.

У зведенні зазначають, що ЗСУ поки що стримують наступ окупантів, а ті втрачають важку техніку та особовий склад. У Міноборони Британії вважають, що успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, російські окупанти все ще намагаються захопити Авдіївку, проте ресурсів для цього у них стає все менше. Міська влада заявляла, що дещо знизилася інтенсивність обстрілів, проте ворог все одно продовжує завдавати ударів по місту за допомогою різних видів озброєння.