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Ракурс
Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

17 окт 2023, 18:51
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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 жовтня підтвердив застосування далекобійних ракет ATACMS.


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Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно — «атакамси» себе показали, — заявив він.

Нагадаємо, в мережі з’явилися кадри вибухів на аеродромі Бердянська у ніч на 17 жовтня. На відео видно, як палають гелікоптери авіації окупаційних військ рф.

ССО повідомили, що внаслідок атаки було знищено дев’ять гелікоптерів, спецтехніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєкомплекту.

Источник: Ракурс


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