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Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS
Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMShttps://racurs.ua/n188398-zelenskiy-podtverdil-primenenie-vsu-dalnoboynyh-raket-atacms.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 жовтня підтвердив застосування далекобійних ракет ATACMS.
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Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно — «атакамси» себе показали, — заявив він.
Нагадаємо, в мережі з’явилися кадри вибухів на аеродромі Бердянська у ніч на 17 жовтня. На відео видно, як палають гелікоптери авіації окупаційних військ рф.
ССО повідомили, що внаслідок атаки було знищено дев’ять гелікоптерів, спецтехніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєкомплекту.
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