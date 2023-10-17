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Ракурс
В мережі з'явилися кадри вибухів на аеродромі Бердянська

В мережі з’явилися кадри вибухів на аеродромі Бердянська (ВІДЕО)

17 жов 2023, 18:29
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В мережі з’явилися кадри вибухів на аеродромі Бердянська у ніч на 17 жовтня. На відео видно, як палають гелікоптери авіації окупаційних військ рф.


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Нагадаємо, що видання WSJ повідомляє, що США негласно передали Україні ATACMS, і саме їх Збройні сили застосували для ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську.

Російські блогери сьогодні увесь день оприлюднювали фото залишків ракет.

Також осінтери публікували сьогодні фото із залишками касетних суббоєприпасів M74 від ATACMS, які знайшли в Бердянську.

Дякую тим, хто потужно знищує логістику й бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя — як ми й домовлялись, — сказав сьогодні Володимир Зеленський після засідання Ставки.

Нагадаємо, ССО повідомили, що внаслідок атаки було знищено дев’ять гелікоптерів, спецтехніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєкомплекту.

Джерело: Ракурс


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