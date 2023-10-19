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Ракурс
Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Рада проголосовала законопроект о Госбюджете-2024 в первом чтении (ФОТО)

19 окт 2023, 12:58
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Верховна Рада під час засідання сьогодні, 19 жовтня, проголосувала у першому читанні за законопроект про Державний бюджет 2024 року.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроект проголосували 285 народних обранців:

  • «Слуга народу» — 200;
  • «Європейська солідарність» — 0;
  • «Батьківщина» — 0;
  • «Платформа за життя та мир» — 17;
  • «За майбутнє" - 14;
  • «Голос» — 16;
  • «Довіра» — 16;
  • «Відновлення України» — 11;
  • «Позафракційні» — 11.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до Бюджету на 2024 рік. Це перше читання Бюджету, — зазначив нардеп. — Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект Бюджету.

Нардеп зазначив, що парламент підтримав правку, котре обмежує максимальну кількість співробітників Бюро економічної безпеки на 2024 з 4 тис. до 1,4 тис.

Також Железняк навів основні показники Держбюджету-2024:

  • доходи — у сумі 1.746,3 млрд грн;
  • видатки — у сумі 3.308,9 млрд грн;
  • граничний обсяг дефіциту — у сумі 1.593,6 млрд грн.

Источник: Ракурс


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