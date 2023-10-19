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Результати голосування, фото: Ярослав Железняк
Рада проголосувала законопроект про Держбюджет-2024 у першому читанні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188451-rada-progolosuvala-zakonoproekt-pro-derjbudjet-2024-u-pershomu-chytanni-foto.htmlРакурс
Верховна Рада під час засідання сьогодні, 19 жовтня, проголосувала у першому читанні за законопроект про Державний бюджет 2024 року.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За законопроект проголосували 285 народних обранців:
- «Слуга народу» — 200;
- «Європейська солідарність» — 0;
- «Батьківщина» — 0;
- «Платформа за життя та мир» — 17;
- «За майбутнє" - 14;
- «Голос» — 16;
- «Довіра» — 16;
- «Відновлення України» — 11;
- «Позафракційні» — 11.
Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до Бюджету на 2024 рік. Це перше читання Бюджету, — зазначив нардеп. — Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект Бюджету.
Нардеп зазначив, що парламент підтримав правку, котре обмежує максимальну кількість співробітників Бюро економічної безпеки на 2024 з 4 тис. до 1,4 тис.
Також Железняк навів основні показники Держбюджету-2024:
- доходи — у сумі 1.746,3 млрд грн;
- видатки — у сумі 3.308,9 млрд грн;
- граничний обсяг дефіциту — у сумі 1.593,6 млрд грн.
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