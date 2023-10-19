Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n188451-rada-progolosuvala-zakonoproekt-pro-derjbudjet-2024-u-pershomu-chytanni-foto.html

Ракурс

Верховна Рада під час засідання сьогодні, 19 жовтня, проголосувала у першому читанні за законопроект про Державний бюджет 2024 року.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроект проголосували 285 народних обранців:

«Слуга народу» — 200;

«Європейська солідарність» — 0;

«Батьківщина» — 0;

«Платформа за життя та мир» — 17;

«За майбутнє" - 14;

«Голос» — 16;

«Довіра» — 16;

«Відновлення України» — 11;

«Позафракційні» — 11.

Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до Бюджету на 2024 рік. Це перше читання Бюджету, — зазначив нардеп. — Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект Бюджету.

Нардеп зазначив, що парламент підтримав правку, котре обмежує максимальну кількість співробітників Бюро економічної безпеки на 2024 з 4 тис. до 1,4 тис.

Також Железняк навів основні показники Держбюджету-2024: