Взрывы раздались в Ростове, россияне заявили о работе ПВО

Взрывы раздались в Ростове, россияне говорят о работе ПВО

https://racurs.ua/n188455-vzryvy-razdalis-v-rostove-rossiyane-zayavili-o-rabote-pvo.html

Ракурс

У Ростові-на-Дону вранці 19 жовтня пролунали вибухи. Російська влада пояснила цей інцидент нібито роботою протиповітряної оборони по деяких цілях.

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Про це повідомляється у Телеграм-каналі губернатора ростовської області Василя Голубєва.

З його слів, підрозділ ППО, який здійснює прикриття території Ростовської області, «знищив повітряну ціль, що перебувала на підльоті до території регіону».

Це нібито сталося приблизно о 10.10 за місцевим часом.

Керівник Ростовської області запевнив, що «руйнувань та постраждалих на землі немає".

Тим часом у місцевих пабліках та Телеграм-каналах повідомляють, що звуки вибухив було чути у районі міста, а також в мережі були опубліковані кадри зі слідами в небі від польоту ракет.

Нагадаємо, 26 вересня в Таганрозі прогриміли вибухи. У мережі з’явилися фотографії слідів у небі над містом після вибухів.