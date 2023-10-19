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Ракурс
Взрывы раздались в Ростове, россияне говорят о работе ПВО

Взрывы раздались в Ростове, россияне заявили о работе ПВО

19 окт 2023, 16:21
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У Ростові-на-Дону вранці 19 жовтня пролунали вибухи. Російська влада пояснила цей інцидент нібито роботою протиповітряної оборони по деяких цілях.


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Про це повідомляється у Телеграм-каналі губернатора ростовської області Василя Голубєва.

З його слів, підрозділ ППО, який здійснює прикриття території Ростовської області, «знищив повітряну ціль, що перебувала на підльоті до території регіону».

Це нібито сталося приблизно о 10.10 за місцевим часом.

Керівник Ростовської області запевнив, що «руйнувань та постраждалих на землі немає".

Тим часом у місцевих пабліках та Телеграм-каналах повідомляють, що звуки вибухив було чути у районі міста, а також в мережі були опубліковані кадри зі слідами в небі від польоту ракет.

Нагадаємо, 26 вересня в Таганрозі прогриміли вибухи. У мережі з’явилися фотографії слідів у небі над містом після вибухів.

Источник: Ракурс


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