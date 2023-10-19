Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибухи пролунали у Ростові, росіяни кажуть про роботу ППО
Вибухи пролунали у Ростові, росіяни кажуть про роботу ППОhttps://racurs.ua/ua/n188455-vybuhy-prolunaly-u-rostovi-rosiyany-kajut-pro-robotu-ppo.htmlРакурс
У Ростові-на-Дону вранці 19 жовтня пролунали вибухи. Російська влада пояснила цей інцидент нібито роботою протиповітряної оборони по деяких цілях.
.
Про це повідомляється у Телеграм-каналі губернатора ростовської області Василя Голубєва.
З його слів, підрозділ ППО, який здійснює прикриття території Ростовської області, «знищив повітряну ціль, що перебувала на підльоті до території регіону».
Це нібито сталося приблизно о 10.10 за місцевим часом.
Керівник Ростовської області запевнив, що «руйнувань та постраждалих на землі немає".
Тим часом у місцевих пабліках та Телеграм-каналах повідомляють, що звуки вибухив було чути у районі міста, а також в мережі були опубліковані кадри зі слідами в небі від польоту ракет.
Нагадаємо, 26 вересня в Таганрозі прогриміли вибухи. У мережі з’явилися фотографії слідів у небі над містом після вибухів.
Загрузка...