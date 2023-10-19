Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Воины ССО в Бахмуте вывели из строя РЭБ россиян

Воины ССО в Бахмуте вывели из строя РЭБ россиян (ВИДЕО)

19 окт 2023, 16:41
999

Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України у Бахмуті на Донеччині вивели з ладу засіб радіоелектронної боротьби одного з підрозділів окупаційної армії росії.


.

Про це у Фейсбук 19 жовтня повідомило Командування ССО.

Там додали, що російські загарбники на передовій активно застосовують засоби РЕБ, однак захисники України знають як з ними боротися.

У Бахмуті оператори 8-го полку ССО виявили антену, яку противник використовував як РЕБ направленої дії. І вивели її з ладу за допомогою ударного дрона, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кібербійці Служби безпеки України показали, як за допомогою ударних дронів знищили п’ять новітніх комплексів відеоспостереження та один комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» рф.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров