Воїни ССО у Бахмуті вивели з ладу РЕБ росіян

https://racurs.ua/ua/n188456-voyiny-sso-u-bahmuti-vyvely-z-ladu-reb-rosiyan-video.html

Ракурс

Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України у Бахмуті на Донеччині вивели з ладу засіб радіоелектронної боротьби одного з підрозділів окупаційної армії росії.

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Про це у Фейсбук 19 жовтня повідомило Командування ССО.

Там додали, що російські загарбники на передовій активно застосовують засоби РЕБ, однак захисники України знають як з ними боротися.

У Бахмуті оператори 8-го полку ССО виявили антену, яку противник використовував як РЕБ направленої дії. І вивели її з ладу за допомогою ударного дрона, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кібербійці Служби безпеки України показали, як за допомогою ударних дронів знищили п’ять новітніх комплексів відеоспостереження та один комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» рф.