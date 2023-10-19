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Воїни ССО у Бахмуті вивели з ладу РЕБ росіян
Воїни ССО у Бахмуті вивели з ладу РЕБ росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188456-voyiny-sso-u-bahmuti-vyvely-z-ladu-reb-rosiyan-video.htmlРакурс
Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України у Бахмуті на Донеччині вивели з ладу засіб радіоелектронної боротьби одного з підрозділів окупаційної армії росії.
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Про це у Фейсбук 19 жовтня повідомило Командування ССО.
Там додали, що російські загарбники на передовій активно застосовують засоби РЕБ, однак захисники України знають як з ними боротися.
У Бахмуті оператори 8-го полку ССО виявили антену, яку противник використовував як РЕБ направленої дії. І вивели її з ладу за допомогою ударного дрона, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, кібербійці Служби безпеки України показали, як за допомогою ударних дронів знищили п’ять новітніх комплексів відеоспостереження та один комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» рф.
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