Международная комиссия: Почти 30 тысяч украинцев пропали без вести с начала войны

Ракурсhttps://racurs.ua/
Международная комиссия: Почти 30 тысяч украинцев пропали без вести с февраля 2022 года
Международная комиссия: Почти 30 тысяч украинцев пропали без вести с начала войныhttps://racurs.ua/n188470-mejdunarodnaya-komissiya-pochti-30-tysyach-ukraincev-propali-bez-vesti-s-nachala-voyny.htmlРакурс
Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти вважає 30 тис. цивільних українців зниклими безвісти після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора росії в Україну.
.
Про це повідомила генеральна директорка Міжнародної комісії зі зниклих безвісти Кетрін Бомбергер у коментарі «Суспільному».
Наразі це приблизно 30 тис. осіб. І це тільки цивільні особи. І зараз я не впевнена, кого саме включає ця цифра. Ми намагаємося зрозуміти, що це за цифри та що вони означають, — вказала Бомбергер.
З її слів, це число може включати:
живих людей, розділених зі своїми сім’ями,
людей, які перебувають в ув’язненні без права спілкування,
людей, які загинули під час бойових дій, але тіла яких не ідентифіковані,
дітей, незаконно депортованих окупантами.
Бомбергер додала, що цифри продовжують зростати.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...