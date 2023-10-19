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Ракурс
Международная комиссия: Почти 30 тысяч украинцев пропали без вести с февраля 2022 года

Международная комиссия: Почти 30 тысяч украинцев пропали без вести с начала войны

19 окт 2023, 20:21
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Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти вважає 30 тис. цивільних українців зниклими безвісти після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора росії в Україну.


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Про це повідомила генеральна директорка Міжнародної комісії зі зниклих безвісти Кетрін Бомбергер у коментарі «Суспільному».

Наразі це приблизно 30 тис. осіб. І це тільки цивільні особи. І зараз я не впевнена, кого саме включає ця цифра. Ми намагаємося зрозуміти, що це за цифри та що вони означають, — вказала Бомбергер.

З її слів, це число може включати:

  • живих людей, розділених зі своїми сім’ями,

  • людей, які перебувають в ув’язненні без права спілкування,

  • людей, які загинули під час бойових дій, але тіла яких не ідентифіковані,

  • дітей, незаконно депортованих окупантами.

Бомбергер додала, що цифри продовжують зростати.

Источник: Ракурс


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