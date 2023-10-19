Міжнародна комісія: Майже 30 тисяч українців зникли безвісти з лютого 2022 року

https://racurs.ua/ua/n188470-mijnarodna-komisiya-mayje-30-tysyach-ukrayinciv-znykly-bezvisty-z-lutogo-2022-roku.html

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Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти вважає 30 тис. цивільних українців зниклими безвісти після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора росії в Україну.

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Про це повідомила генеральна директорка Міжнародної комісії зі зниклих безвісти Кетрін Бомбергер у коментарі «Суспільному».

Наразі це приблизно 30 тис. осіб. І це тільки цивільні особи. І зараз я не впевнена, кого саме включає ця цифра. Ми намагаємося зрозуміти, що це за цифри та що вони означають, — вказала Бомбергер.

З її слів, це число може включати:

живих людей, розділених зі своїми сім’ями,

людей, які перебувають в ув’язненні без права спілкування,

людей, які загинули під час бойових дій, але тіла яких не ідентифіковані,

дітей, незаконно депортованих окупантами.

Бомбергер додала, що цифри продовжують зростати.