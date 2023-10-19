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Міжнародна комісія: Майже 30 тисяч українців зникли безвісти з лютого 2022 року
Міжнародна комісія: Майже 30 тисяч українців зникли безвісти з лютого 2022 рокуhttps://racurs.ua/ua/n188470-mijnarodna-komisiya-mayje-30-tysyach-ukrayinciv-znykly-bezvisty-z-lutogo-2022-roku.htmlРакурс
Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти вважає 30 тис. цивільних українців зниклими безвісти після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора росії в Україну.
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Про це повідомила генеральна директорка Міжнародної комісії зі зниклих безвісти Кетрін Бомбергер у коментарі «Суспільному».
Наразі це приблизно 30 тис. осіб. І це тільки цивільні особи. І зараз я не впевнена, кого саме включає ця цифра. Ми намагаємося зрозуміти, що це за цифри та що вони означають, — вказала Бомбергер.
З її слів, це число може включати:
живих людей, розділених зі своїми сім’ями,
людей, які перебувають в ув’язненні без права спілкування,
людей, які загинули під час бойових дій, але тіла яких не ідентифіковані,
дітей, незаконно депортованих окупантами.
Бомбергер додала, що цифри продовжують зростати.
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