Ракурсhttps://racurs.ua/
Сухопутные войска показали "удачное уничтожение российского врага"
Сухопутные войска показали «удачное уничтожение российского врага» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188489-suhoputnye-voyska-pokazali-udachnoe-unichtojenie-rossiyskogo-vraga-video.htmlРакурс
Рота ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продовжує знищувати росіян.
.
Про це 20 жовтня повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Працює «Ахіллес». Вдале знищення російського ворога, — йдеться у повідомленні.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...