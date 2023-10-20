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Ракурс
Сухопутні війська показали “вдале знищення російського ворога”

Сухопутні війська показали «вдале знищення російського ворога» (ВІДЕО)

20 жов 2023, 12:21
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Рота ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продовжує знищувати росіян.


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Про це 20 жовтня повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Працює «Ахіллес». Вдале знищення російського ворога, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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