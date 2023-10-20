NYT: Экономика Украины начинает восстанавливаться с адаптацией к войне

https://racurs.ua/n188490-nyt-ekonomika-ukrainy-nachinaet-vosstanavlivatsya-s-adaptaciey-k-voyne.html

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Україні знадобиться багато років, щоб економіка повернулася до довоєнного рівня. Проте після майже 20 місяців війни з’явилося почуття стійкості та відносної стабільності, що підвищило довіру серед споживачів та інвесторів.

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Про це пише The New York Times.

Видання вказує, що попереду Україні доведеться зіштовхнутися з величезними проблемами, зокрема й дорогим відновленням спустошених міст країни, державним дефіцитом, який зростатиме в міру затягування війни, а також браком робочої сили через вимушених біженців і мобілізацію.

Економіка України адаптується до війни, — вважає головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Вона додала, що люди перейшли з «режиму економії» у ситуацію, коли вони «почуються більш розслабленими і починають витрачати більше».

За оцінками Світового банку, приватне споживання в Україні цьогоріч зросте на 5% після скорочення чверть минулого року.

Минулого тижня Міжнародний валютний фонд передбачив, що ВВП країни у 2023 році зросте на 2%, що трохи менш оптимістично, ніж прогноз Світового банку, але значно вище за початковий прогноз зниження на 3%.

За оцінками Світового банку, загальний обсяг експорту України продовжуватиме скорочуватися цього року, а потім зросте на 15% наступного року та на 30 відсотків у 2025 році, що є потенційним рятувальним колом для економіки, якщо війна затягнеться.

Економіка України дедалі більше концентрується довкола війни. Більше половини видатків уряду 2024 року, приблизно 46 мільярдів доларів, буде спрямовано на оборону.

Дефіцит бюджету України наступного року досягне 21% від загального обсягу виробництва, заявив минулого тижня прем'єр Денис Шмигаль. Він додав, що його уряду буде потрібна фінансова допомога у розмірі 42 млрд дол., щоб покрити цей дефіцит.