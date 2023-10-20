Треть гуманитарной помощи для военных исчезла в Украине. Фото:

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Ракурс

Масштабні факти розкрадання «гуманітарки» для військових викрили в Україні.

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Державна митниця спільно із Міністерством оборони упродовж дев’яти місяців перевірили понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. І у більш ніж у 3 тис. випадків надходження допомоги військовим не підтвердилося. Про це 20 жовтня повідомила Держмитслужба.

Зазначається, що факти зникнення «гуманітарки» виявили завдяки запровадженому механізму спільного контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Це механізм дав можливість оперативно обмінюватися інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявляти ризикові митні оформлення.

Українські митники вже відправили правоохоронцям 387 повідомлень про факти, що вказують на ознаки злочину. Крім того, складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гумдопомоги.

У Держмитслужбі нагадали, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності.

Нагадаємо, у Службі безпеки України заявляли, що викрили та блокували масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації. Влада області розкрадала кошти, призначені на відбудову інфраструктури.