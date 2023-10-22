Последствия ДТП на блокпосту в Киеве, фото: полиция Киева

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Ракурс

У Києві сьогодні, 22 жовтня, близько 00.30 сталася смертельна ДТП на блокпосту при вʼїзді до столиці.

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В результаті загинув військовослужбовець. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Водій, керуючи автомобілем «Хонда», рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту, — зазначають у поліції.

Від отриманих травм потерпілий військовий помер на місці події.

Водія, 1978 року народження, затримали, тест на алкоголь приладом «Драгер» показав, що він був тверезий.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.