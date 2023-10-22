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Последствия российского ракетного удара по «Новой почте» в Харьковской области, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты ударили по терминалу «Новой почты» двумя ракетами С-300 — прокуратура (ФОТО)https://racurs.ua/n188556-rashisty-udarili-po-terminalu-novoy-pochty-dvumya-raketami-s-300-prokuratura-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 21 жовтня, близько 22.15 завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у селищі Коротич Харківського району Харківської області.
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За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Наразі відомо про шістьох загиблих та 16 поранених в результаті цього ракетного удару. Усі постраждалі — працівники підприємства.
Спалахнула пожежа на площі близько 300 кв. м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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