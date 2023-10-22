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Российские ДРГ чаще всего фиксируют в Сумской области, фото: «Слово и Дело»

Где чаще всего фиксируют вражеские ДРГ, рассказали в ГПСУ

22 окт 2023, 11:34
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Російських диверсантів найчастіше фіксують прикордонники на кордоні України у Сумській області. Рідше — у Харківській та Чернігівській областях.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Найбільше таких випадків (спроб ДРГ прорвати кордон — ред.) фіксується на кордоні з Росією — у межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівській області, — зазначив він. — Власне ДРГ — це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії.

Демченко наголосив і на загрозі ДРГ для місцевих жителів.

Диверсанти відкривають вогонь по автівкам, які рухаються в прикордонні. Вони не розбирають чи це військові чи цивільні, — зазначив він.

Речник ДПСУ додав, що ситуація щодо кордону з білоруссю залишається контрольованою.

Там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації. Бо поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів, — зазначив він.

Джерело: «РБК-Україна»


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