Где чаще всего фиксируют вражеские ДРГ, рассказали в ГПСУ

Где чаще всего фиксируют вражеские ДРГ, рассказали в ГПСУhttps://racurs.ua/n188557-gde-chasche-vsego-fiksiruut-vrajeskie-drg-rasskazali-v-gpsu.htmlРакурс
Російських диверсантів найчастіше фіксують прикордонники на кордоні України у Сумській області. Рідше — у Харківській та Чернігівській областях.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Найбільше таких випадків (спроб ДРГ прорвати кордон — ред.) фіксується на кордоні з Росією — у межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівській області, — зазначив він. — Власне ДРГ — це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії.
Демченко наголосив і на загрозі ДРГ для місцевих жителів.
Диверсанти відкривають вогонь по автівкам, які рухаються в прикордонні. Вони не розбирають чи це військові чи цивільні, — зазначив він.
Речник ДПСУ додав, що ситуація щодо кордону з білоруссю залишається контрольованою.
Там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації. Бо поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів, — зазначив він.
Джерело: «РБК-Україна»