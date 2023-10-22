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Ракурс
Уничтожение российского танка, скриншот видео

Уничтожение российского танка выстрелом из ручного гранатомета показали ВСУ (ВИДЕО)

22 окт 2023, 13:36
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Український військовий з 115-ї ОМБр влучним пострілом з 90-мм ручного протитанкового гранатомета Matador знищив російський танк в районі села Лиман Перший Харківської області.


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Відповідне відео сьогодні, 22 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як боєць, перебуваючи у лісосмузі, здійснює постріл із гранатомета, котрий знищує ворожий танк.

Нагадаємо, Matador — це ручний багатоцільовий одноразовий гранатомет від фірми Dynamit Nobel Defense (DND). Такі гранатомети Україні передали в межах військової допомоги від партнерів нашої держави.

Источник: Ракурс


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