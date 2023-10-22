Уничтожение российского танка, скриншот видео

https://racurs.ua/n188562-unichtojenie-rossiyskogo-tanka-vystrelom-iz-ruchnogo-granatometa-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Український військовий з 115-ї ОМБр влучним пострілом з 90-мм ручного протитанкового гранатомета Matador знищив російський танк в районі села Лиман Перший Харківської області.

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Відповідне відео сьогодні, 22 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як боєць, перебуваючи у лісосмузі, здійснює постріл із гранатомета, котрий знищує ворожий танк.

Нагадаємо, Matador — це ручний багатоцільовий одноразовий гранатомет від фірми Dynamit Nobel Defense (DND). Такі гранатомети Україні передали в межах військової допомоги від партнерів нашої держави.