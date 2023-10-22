Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российского танка, скриншот видео
Уничтожение российского танка выстрелом из ручного гранатомета показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188562-unichtojenie-rossiyskogo-tanka-vystrelom-iz-ruchnogo-granatometa-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Український військовий з 115-ї ОМБр влучним пострілом з 90-мм ручного протитанкового гранатомета Matador знищив російський танк в районі села Лиман Перший Харківської області.
.
Відповідне відео сьогодні, 22 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
На відео показано, як боєць, перебуваючи у лісосмузі, здійснює постріл із гранатомета, котрий знищує ворожий танк.
Нагадаємо, Matador — це ручний багатоцільовий одноразовий гранатомет від фірми Dynamit Nobel Defense (DND). Такі гранатомети Україні передали в межах військової допомоги від партнерів нашої держави.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...