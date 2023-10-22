Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російського танка, скріншот відео

Знищення російського танка пострілом з ручного гранатомета показали ЗСУ (ВІДЕО)

22 жов 2023, 13:36
999

Український військовий з 115-ї ОМБр влучним пострілом з 90-мм ручного протитанкового гранатомета Matador знищив російський танк в районі села Лиман Перший Харківської області.


.

Відповідне відео сьогодні, 22 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як боєць, перебуваючи у лісосмузі, здійснює постріл із гранатомета, котрий знищує ворожий танк.

Нагадаємо, Matador — це ручний багатоцільовий одноразовий гранатомет від фірми Dynamit Nobel Defense (DND). Такі гранатомети Україні передали в межах військової допомоги від партнерів нашої держави.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів