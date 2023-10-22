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Ракурс
Момент удара по терминалу «Новой почты», скриншот видео

Момент ракетного удара по терминалу «Новой почты» попал на видео

22 окт 2023, 14:58
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У соцмережах з’явилися відео, котрі показують момент прильоту російської ракети по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.


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Зокрема, на одному з відео показано, що відбувалося у середині терміналу у момент ракетного удару, котрий забрав життя шести людей та призвів до поранення ще 16.

Крім того, Головне управління Нацполіції в Харківській області опублікувало зняте з дрона відео, котре показує, як зараз виглядає знищений російською ракетою термінал «Нової пошти».

За інформацією поліції, удар було завдано ракетою С-300. У будівлі пробито дах та пошкоджено стіни.

Усі жертви та постраждалі — цивільні особи.

Тут не було жодних військових об'єктів. Це цивільний цілком об'єкт. росія вкотре показує, що вона є терористом, — наголосив у коментарі журналістам заступник начальника відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, СУ ГУНП в Харківській області Олександр Кобилєв.

Источник: Ракурс


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