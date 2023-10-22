Момент ракетного удару по терміналу «Нової пошти» потрапив на відео

Момент ракетного удару по терміналу «Нової пошти» потрапив на відеоhttps://racurs.ua/ua/n188565-moment-raketnogo-udaru-po-terminalu-novoyi-poshty-potrapyv-na-video.htmlРакурс
У соцмережах з’явилися відео, котрі показують момент прильоту російської ракети по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.
Зокрема, на одному з відео показано, що відбувалося у середині терміналу у момент ракетного удару, котрий забрав життя шести людей та призвів до поранення ще 16.
Крім того, Головне управління Нацполіції в Харківській області опублікувало зняте з дрона відео, котре показує, як зараз виглядає знищений російською ракетою термінал «Нової пошти».
За інформацією поліції, удар було завдано ракетою С-300. У будівлі пробито дах та пошкоджено стіни.
Усі жертви та постраждалі — цивільні особи.
Тут не було жодних військових об'єктів. Це цивільний цілком об'єкт. росія вкотре показує, що вона є терористом, — наголосив у коментарі журналістам заступник начальника відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, СУ ГУНП в Харківській області Олександр Кобилєв.