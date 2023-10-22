Момент ракетного удару по терміналу «Нової пошти» потрапив на відео

Момент удару по терміналу «Нової пошти», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n188565-moment-raketnogo-udaru-po-terminalu-novoyi-poshty-potrapyv-na-video.html

Ракурс

У соцмережах з’явилися відео, котрі показують момент прильоту російської ракети по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.

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Зокрема, на одному з відео показано, що відбувалося у середині терміналу у момент ракетного удару, котрий забрав життя шести людей та призвів до поранення ще 16.

Крім того, Головне управління Нацполіції в Харківській області опублікувало зняте з дрона відео, котре показує, як зараз виглядає знищений російською ракетою термінал «Нової пошти».

За інформацією поліції, удар було завдано ракетою С-300. У будівлі пробито дах та пошкоджено стіни.

Усі жертви та постраждалі — цивільні особи.