Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині, фото: Сергій Болвінов

Який вигляд має термінал «Нової пошти» після російського ракетного удару, показали у поліції (ФОТО)

22 жов 2023, 12:42
999

У поліції показали, який вигляд має термінал «Нової пошти» на Харківщині після здійсненої рашистами ракетної атаки.


.

Відповідні фото на своїй Фейсбук-сторінці опублікував начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару загинули шестеро людей — усі чоловіки, працівники пошти.

Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію за ДНК для підтвердження, — зазначив Болвінов.

Кількість постраждалих наразі оцінюється у шістнадцять осіб.

У потерпілих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани, всі вони отримують допомогу в Обласній клінічній лікарні. Стан восьми з них лікарі оцінюють як важкий, ще восьмеро — середньої тяжкості, — розповів Болвінов.

Зранку поліція проводить огляд на місці влучання, зібрано уламки ракети С-300.

Всі постраждалі цивільні, росіяни вчинили черговий воєнний злочин, — наголошує Болвінов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів