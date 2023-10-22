Наслідки російського ракетного удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині, фото: Сергій Болвінов

https://racurs.ua/ua/n188560-yakyy-vyglyad-maie-terminal-novoyi-poshty-pislya-rosiyskogo-raketnogo-udaru-pokazaly-u-policiyi.html

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У поліції показали, який вигляд має термінал «Нової пошти» на Харківщині після здійсненої рашистами ракетної атаки.

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Відповідні фото на своїй Фейсбук-сторінці опублікував начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару загинули шестеро людей — усі чоловіки, працівники пошти.

Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію за ДНК для підтвердження, — зазначив Болвінов.

Кількість постраждалих наразі оцінюється у шістнадцять осіб.

У потерпілих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани, всі вони отримують допомогу в Обласній клінічній лікарні. Стан восьми з них лікарі оцінюють як важкий, ще восьмеро — середньої тяжкості, — розповів Болвінов.

Зранку поліція проводить огляд на місці влучання, зібрано уламки ракети С-300.