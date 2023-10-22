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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по терминалу «Новой почты» в Харьковской области, фото: Сергей Болвинов

Как выглядит терминал «Новой почты» после российского ракетного удара, показали в полиции (ФОТО)

22 окт 2023, 12:42
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У поліції показали, який вигляд має термінал «Нової пошти» на Харківщині після здійсненої рашистами ракетної атаки.


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Відповідні фото на своїй Фейсбук-сторінці опублікував начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару загинули шестеро людей — усі чоловіки, працівники пошти.

Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію за ДНК для підтвердження, — зазначив Болвінов.

Кількість постраждалих наразі оцінюється у шістнадцять осіб.

У потерпілих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани, всі вони отримують допомогу в Обласній клінічній лікарні. Стан восьми з них лікарі оцінюють як важкий, ще восьмеро — середньої тяжкості, — розповів Болвінов.

Зранку поліція проводить огляд на місці влучання, зібрано уламки ракети С-300.

Всі постраждалі цивільні, росіяни вчинили черговий воєнний злочин, — наголошує Болвінов.

Источник: Ракурс


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