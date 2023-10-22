5 млрд евро на военную помощь Украине не хватает в бюджете Германии. Фото:

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У бюджеті Німеччини на 2024 рік не вистачає понад 5 млрд євро на військову допомогу Україні.

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Військова підтримка України виплачується з бюджету «загального фінансового управління» і у ньому Мінфін Німеччини виділив для допомоги Києву 4 млрд євро в наступному році. З цієї суми 3,1 млрд євро заплановано на вже обіцяні раніше заходи допомоги, 770 млн євро зарезервовано для МЗС та його допомоги. А на нові військові проекти у 2024 році залишиться лише 120 млн євро. Про це повідомило видання Bild з посиланням на конфіденційний документ міністерства.

Однак в німецькому оборонному відомстві зазначили, що потреби України значно вищі, а українська влада очікує від Берліна додаткової допомоги на суму 5,22 млрд євро.

На протиповітряну оборону необхідно 880 млн євро, а на бойову броньовану техніку 675 млн євро. Ще 390 млн євро треба для інженерної діяльності, 935 млн євро — на засоби захисту, а 2,34 млрд євро — на ремонт, запчастини та логістику.

Також у новий бюджет не включили 525 млн євро на заміну переданого матеріалу армією Німеччини.

Зазначається, що бюджет на 2024 рік остаточно затвердять у середині листопада. Перед цим ще триватимуть переговори щодо бюджету.

Нагадаємо, 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу узгодження бюджету для допомоги Україні та Ізраїлю. ЗМІ повідомляли, що сума запиту становить 105 млрд дол. Україні Вашингтон планує виділити 61,4 млрд дол., а для Ізраїлю — 14,3 млрд дол., включаючи 9,15 млрд дол. на гуманітарну допомогу.

Джерело: Bild