Байден запросив у Конгресу 61,4 млрд дол. для України. Фото:

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запросив додаткове фінансування для України в розмірі 61,4 млрд дол.

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Американський лідер запросив у Конгресу узгодження бюджету для допомоги Україні та Ізраїлю. Після терористичної атаки ХАМАС Байден різко збільшив безпекову, розвідувальну і дипломатичну підтримку народу Ізраїлю. А новий запит дозволить надавати необхідну допомогу ізраїльтянам у сфері безпеки та підтримувати їхні зусилля зі звільнення заручників. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Зазначається, що додатковий запит дозволить забезпечити критично важливу підготовку, обладнання та озброєння, необхідні для України.

В адміністрації Байдена наголосили, що ресурси для американського ОПК підтримають робочі місця в США та підвищать здатність країни виробляти критично важливі боєприпаси та інше обладнання. Також цей запит гарантуватиме, що американська армія залишатиметься найбільш готовою і найкраще оснащеною армією у світі.

Агентство Reuters пише, що сума запиту становить 105 млрд дол. Україні планується виділити 61,4 млрд дол., а для Ізраїлю — 14,3 млрд дол., включаючи 9,15 млрд дол. на гуманітарну допомогу.

Ще 7,4 млрд дол. передбачається для Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону, а 13,6 млрд дол. на безпеку на південному кордоні США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні заявив, що надішле «терміновий бюджетний запит» до Конгресу, щоб «профінансувати потреби національної безпеки Америки для підтримки наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну».

Джерело: Reuters