«Скіфське золото» повернеться до України. Фото:

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Колекція «скіфського золота» повернеться до України з Нідерландів вже найближчим часом.

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Зараз Міністерство культури та інформаційної політики спільно з партнерами з Нідерландів проводить низку заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну. Золото скіфів з 2014 року перебуває в Нідерландах. Про це заявив тимчасово виконуючий обовʼязки міністра культури Ростислав Карандєєв, передає прес-служба МКІП.

Нагадаємо, 9 червня Верховний суд Нідерландів постановив повернути «скіфське золото» Україні. Він підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердаму від жовтня 2021 року.

Золото вивезли з чотирьох музеїв Криму на виставку до Нідерландів саме напередодні анексії півострова росією. На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права країна-агресор. Україна зі свого боку заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

Майже дев’ять років тривали судові баталії навколо скарбів. У справі йшлося про понад 565 предметів вартістю близько 10 млн євро.