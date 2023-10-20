Байден просить 100 мільярдів для України й Ізраїлю - Переломний момент в історії

https://racurs.ua/ua/n188480-bayden-prosyt-100-milyardiv-dlya-ukrayiny-y-izrayilu-perelomnyy-moment-v-istoriyi.html

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Президент США Джо Байден у зверненні до народу 19 жовтня назвав цей момент в історії «переломним моментом» — битвою між світовими демократіями та автократіями.

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Звертаючись до американського суспільства він порівняв події цього місяця в Ізраїлі з майже 20-ма місяцями війни в Україні. Американський лідер вказав, що підтримка обох війн в Ізраїлі та Україні є «життєво важливою для національної безпеки Америки».

Байден підтвердив, що сьогодні надішле «терміновий бюджетний запит» до Конгресу, щоб «профінансувати потреби національної безпеки Америки для підтримки наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну».

Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди американській безпеці впродовж багатьох поколінь. Допоможіть нам уберегти американські війська від небезпеки. Допоможіть нам побудувати безпечніший, мирний процвітаючий світ для наших дітей і онуків, — пояснив Байден.

З його слів, військова допомога Києву допомагає створити робочі місця в Америці. Також Байден попередив, що вороги та конкуренти США «спостерігають». Окрім цього, президент США виступив проти ісламофобії та антисемітизму, які посилилися останніми днями.

Він також повторив свою обіцянку повернути американських заручників додому в Америку, сказавши, що «для мене немає вищого пріоритету, ніж безпека американців, які є заручниками».

Байден підтвердив підтримку рішення про дві держави: «Ізраїль і палестинці однаково заслуговують на те, щоб жити в безпеці, гідності та мирі». Президент США намагався провести чітке розмежування між ХАМАС і палестинським народом. Він сказав, що бойове угруповання «не представляє палестинський народ» і звинуватив його у використанні палестинців «як живого щита».