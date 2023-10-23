Последствия российских ударов по Харьковщине, фото: Олег Синегубов

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Ракурс

На Харківщині минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів області.

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Про це сьогодні, 23 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, по селах Курилівка та Ківшарівка Куп’янського району ворог завдав ударів керованими авіабомбами:

у Курилівці пошкоджено приватний будинок, два багатоквартирні будинки, будівлю цивільного підприємства та об'єкт інфраструктури. Зазнала поранення 39-річна жінка, її госпіталізовано у стані середньої тяжкості;

у Ківшарівці пошкоджено будівлі ПТУ та дитсадка, без постраждалих.

Крім того, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп’янського району, зазнав поранення чоловік 81 року, госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Також ворог обстрілював Плетенівку та Зибіне Чугуївського району, Петропавлівку, Кислівку, Дворічну Куп’янського району та інші населені пункти.

ЗСУ за минулу добу на Куп’янському напрямку відбили 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки.