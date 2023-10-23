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Рашисты в ночь на 23 октября атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: Оперативное командование «Юг»

Обломки дрона повредили объект припортовой инфраструктуры на Одесчине

23 окт 2023, 09:20
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 жовтня, здійснили чергову повітряну атаку.


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Нічна атака ворога ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-131/136» цієї ночі тривала понад 3,5 години. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони, — вказано в повідомленні.

В результаті на Одещині було збито дев’ять безпілотників, на Вінниччині — один.

Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали, — зазначають в ОК «Південь».

Источник: Ракурс


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