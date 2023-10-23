Обломки дрона повредили объект припортовой инфраструктуры на Одесчине

Рашисты в ночь на 23 октября атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: Оперативное командование «Юг»

https://racurs.ua/n188582-oblomki-drona-povredili-obekt-priportovoy-infrastruktury-na-odeschine.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 жовтня, здійснили чергову повітряну атаку.

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Нічна атака ворога ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-131/136» цієї ночі тривала понад 3,5 години. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони, — вказано в повідомленні.

В результаті на Одещині було збито дев’ять безпілотників, на Вінниччині — один.