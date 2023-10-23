Уламки дрона пошкодили об'єкт припортової інфраструктури на Одещині

Уламки дрона пошкодили об'єкт припортової інфраструктури на Одещиніhttps://racurs.ua/ua/n188582-ulamky-drona-poshkodyly-obiekt-pryportovoyi-infrastruktury-na-odeschyni.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 жовтня, здійснили чергову повітряну атаку.
Нічна атака ворога ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-131/136» цієї ночі тривала понад 3,5 години. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».
Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони, — вказано в повідомленні.
В результаті на Одещині було збито дев’ять безпілотників, на Вінниччині — один.
Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали, — зазначають в ОК «Південь».