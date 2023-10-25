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Ракурс
Партизаны в Крыму прячут технику на станциях. Фото: «Атеш»

Партизаны в Крыму выяснили, где оккупанты прячут технику от ударов ВСУ

25 окт 2023, 21:19
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Армія російської федерації в окупованому Криму боїться втратити свою військову техніку.


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Загарбники почали ховати свою військову техніку біля залізничних станцій Криму, бо бояться ударів з боку Збройних сил України. Зосередження російської техніки було помічено біля станцій Острякова, Джанкой, Сімферополь-Вантажний та інших. Про це 25 жовтня повідомив військовий рух українців та кримських татар «Атеш».

Партизани зазначають, що такий метод дає змогу окупантам уникнути великої концентрації техніки, а також оперативно здійснювати навантаження техніки для транспортування в бік фронту. А перевозити техніку ворог намагається лише вночі.

Однак, як стверджують партизани, кожне пересування російської техніки фіксується.

Партизани в Криму ховають техніку на станціях. Фото: «Атеш»

Нагадаємо, 20 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали автомобіль з окупантами-мародерами. «Мінуснули» ворога саме мелітопольські партизани.

Источник: Ракурс


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