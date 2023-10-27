Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Фото:

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Ракурс

Новий пакет військової допомоги Україні надала Німеччина.

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У рамках нового пакету ЗСУ отримають не лише військову допомогу у виді ЗРУ IRIS-T, бронетранспортерів та надводних дронів, але й боєприпаси, амуніцію та спеціальну техніку. Про це 27 жовтня повідомила прес-служба німецького уряду.

До нового пакету увійшли один зенітно-ракетний комплекс дальнього радіусу дії ЗРК IRIS-T SLM та ракети до неї, радіолокаційна станція TRML-4D, чотири невідомих бронетранспортери. Також ЗСУ отримають вісім безпілотників Vector, п’ять надводних дронів, чотири контрбатарейних радари GO 12, касетні боєприпаси M26 для HIMARS та 10 тис. захисних окулярів. У пакеті допомоги є й спецтехніка — чотири танкових тягачі HX81, чотири танкових причепи та шість машин прикордонної охорони.

Уряд Німеччини наголосив, що у 2023 році Київ отримав від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Нагадаємо, 26 жовтня США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 150 млн дол., який включає, зокрема, боєприпаси для ЗРК NASAMS, ракети GMLRS для HIMARS, ракети для ППО AIM-9 Sidewinder, протитанкові ракети TOW та 155-мм артилерійські снаряди.