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У новому пакеті допомоги США є боєприпаси для NASAMS та ракети для HIMARS
У новому пакеті допомоги США є боєприпаси для NASAMS та ракети для HIMARShttps://racurs.ua/ua/n188712-u-novomu-paketi-dopomogy-ssha-ie-boieprypasy-dlya-nasams-ta-rakety-dlya-himars.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки 26 жовтня оголосили про пакет військової допомоги Україні на 150 млн дол.
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Він включає, зокрема, боєприпаси для ЗРК NASAMS, ракети GMLRS для HIMARS, ракети для ППО AIM-9 Sidewinder, протитанкові ракети TOW і 155-мм артилерійські снаряди.
Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, пакет допоможе нашим військовим зберегти прогрес на полі бою.
Сьогодні США оголошують про новий пакет зі зброєю та обладнанням для України, які допоможуть їй зберегти прогрес на полі бою та нададуть імпульсу, — сказав Блінкен.
До пакета включили:
- боєприпаси для систем ППО NASAMS;
- ракети ППО AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети TOW;
- системи Javelin;
- понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення;
- активні бронеплити для танків Abrams.
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