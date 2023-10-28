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Шторм в Украине: 780 населенных пунктов без света, двое погибших в Киеве - завтра ветер стихнет
Шторм в Украине: двое погибших в Киеве, 780 сел без света, Дубенский замок без крышиhttps://racurs.ua/n188775-shtorm-v-ukraine-dvoe-pogibshih-v-kieve-780-sel-bez-sveta-dubenskiy-zamok-bez-kryshi.htmlРакурс
Штормовий вітер з дощами вирує в Україні. Внаслідок негоди зафіксовані проблеми з електропостачанням у 12 областях — без світла лишилися понад 780 населених пунктів. Найбільше проблем виникло на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.
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Як повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, в столиці внаслідок дощу та сильних поривів вітру:
загинуло — двоє чоловіків віком 65 та 35 років;
постраждало — семеро осіб (віком від 21 до 69 років);
пошкоджено два житлових будинки, три кіоски та 10 автомобілів;
виявлено шість пошкоджених небезпечних конструкцій (металевих, парканів, вікон);
23 дерева впали на проїжджі частини та ще три — на трамвайні колії;
В Україні триває ліквідація наслідків негоди. Задіяні всі необхідні служби.
Водночас на Рівненщині внаслідок штормового вітру частково пошкоджений дах Державного історико-культурного заповідника «Дубенський замок». Сьогодні рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху замку площею 200 кв. м.
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