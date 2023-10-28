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Шторм в Україні: двоє загиблих у Києві, 780 сіл без світла, Дубенський замок без даху

Шторм в Україні: двоє загиблих у Києві, 780 сіл без світла, Дубенський замок без даху

28 жов 2023, 17:40
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Штормовий вітер з дощами вирує в Україні. Внаслідок негоди зафіксовані проблеми з електропостачанням у 12 областях — без світла лишилися понад 780 населених пунктів. Найбільше проблем виникло на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.


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Як повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, в столиці внаслідок дощу та сильних поривів вітру:

  • загинуло — двоє чоловіків віком 65 та 35 років;

  • постраждало — семеро осіб (віком від 21 до 69 років);

  • пошкоджено два житлових будинки, три кіоски та 10 автомобілів;

  • виявлено шість пошкоджених небезпечних конструкцій (металевих, парканів, вікон);

  • 23 дерева впали на проїжджі частини та ще три — на трамвайні колії;

В Україні триває ліквідація наслідків негоди. Задіяні всі необхідні служби.

Водночас на Рівненщині внаслідок штормового вітру частково пошкоджений дах Державного історико-культурного заповідника «Дубенський замок». Сьогодні рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху замку площею 200 кв. м.

Джерело: Ракурс


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