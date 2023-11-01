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К нардепу Дубинскому постучали с обыском
К нардепу Дубинскому постучали с обыскомhttps://racurs.ua/n188892-k-nardepu-dubinskomu-postuchali-s-obyskom.htmlРакурс
До нардепа Олександра Дубінського уранці 1 листопада прийшли з обшуками правоохоронці.
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Він може бути причетний до незаконного переправлення людей за кордон, про це повідомила «Українська правда» із посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.
Зазначається, що нардеп міг незаконно вивезти рідню співмешканки.
У своєму Telegram Дубінський фактично підтвердив обшуки, заявивши про прихід «ручного» Державного бюро розслідувань і звинуватив президента Володимира Зеленського в «політичних переслідуваннях».
Дубінському раніше оголосили про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон.
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